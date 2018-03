PESCARA. PISTA CICLABILE RIVIERA NORD, CANTIERE PROROGATO FINO AL 28 MARZO

VIABILITA’. PESCARA. E’ stato prorogato sino al prossimo 28 marzo il cantiere per la ricostruzione e il rifacimento della pista ciclabile della riviera nord di Pescara, nel primo tratto compreso tra la Madonnina e piazza Primo Maggio, sino alla Nave del Maestro Cascella. L’intervento è stato aggiudicato all’impresa Fratelli Bucci Snc di Castel Castagna, in provincia di Teramo, per un importo pari a 71mila 973,71 euro, su un prezzo a base d’asta pari a 130mila euro e i lavori sono partiti lo scorso 18 gennaio. L’opera consentirà di realizzare una pista ciclabile realmente a doppio senso di marcia, recuperando uno spazio di 30 centimetri, e senza perdere parcheggi auto sul lato mare della strada, né gli stalli per la sosta delle moto sul lato monte, né tantomeno le pensiline per la fermata degli autobus