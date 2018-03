GIOVANE INVESTITA DOPO ESSERE SCESA DAL BUS, E' GRAVE

CASTELLALTO. Falciata un secondo dopo essere scesa dal bus. Una ragazza di 23 anni si trova ricoverata in gravi condizioni in rianimazione dell'ospedale di Teramo. L'incidente e' avvenuto dopo le 15 sulla strada statale 150 a Castelnuovo Vomano nel comune di Castellalto al bivio per Fontanelle di Atri. La giovane stava facendo ritorno a casa quando e' stata centrata da un mezzo che sopraggiungeva. L'impatto al suolo e' stato violento e la ragazza ha perso i sensi riportando un grave trauma cranico. Sul posto il 118 di Roseto degli Abruzzi, l'auto medica ed i carabinieri. All’investimento hanno assistito alcuni testimoni.