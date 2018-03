UBRIACO AGGREDISCE POLIZIOTTO: ARRESTATO DALLE VOLANTI

CRONACA. PESCARA. Ieri sera la squadra Volante ha arrestato Nicola Giuseppe Di Maggio, foggiano, ma domiciliato a Pescara, 24 anni, per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Alle 20 di lunedì una pattuglia delle Volanti è stata inviata in via B. Croce presso un’attività commerciale dove due giovani, un uomo e una donna, in evidente stato di ubriachezza, stavano molestando una dipendente. Giunti sul posto, i poliziotti hanno controllato i due ma il ragazzo, ha iniziato a spintonare i poliziotti aggredendone uno in particolare con schiaffi e pugni e provocandogli una lesione al torace al polso destro guaribile in sette giorni. Il giovane è stato, pertanto, arrestato e questa mattina sarà giudicato per entrambi i reati con rito direttissimo.

