ASM: I RIFIUTI DE L’AQUILA ARRIVANO A SULMONA

L’AQUILA. Il CDA dell’ASM, all’esito della procedura volta all’individuazione dell’impianto dove conferire i rifiuti indifferenziati del Comune dell’Aquila per l’anno 2014, ha deliberato di affidare tale conferimento al COGESA di Sulmona.

L’azienda fa sapere che «tale aggiudicazione, alla tariffa economicamente più conveniente di sempre, permetterà all’Azienda, e di conseguenza al Comune e ai cittadini Aquilani, un risparmio in termini relativi rispetto al 2013 di oltre 600.000 Euro. Considerando anche che le quantità di rifiuti da conferire nel 2014 saranno inferiori all’anno passato, stante l’avanzare della raccolta differenziata porta a porta, il risparmio complessivo in termini assoluti supererà il milione di Euro».