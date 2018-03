ANIMALI, A PESCARA IL CONVEGNO SUL RANDAGISMO

AMBIENTE. ANIMALI. Venerdì 21 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara si terrà l’incontro-dibattito “Abruzzo: randagismo e la nuova legge regionale”. A partire dall’analisi del fenomeno randagismo il Convegno si propone di aprire la strada alla corretta applicazione della nuova legge e alla sua implementazione:« la legge può e deve comunque essere migliorata». «Sono infatti rimasti esclusi», spiegano gli ambientalisti, «tre punti di fondamentale importanza richiesti dalle associazioni: il pronto soccorso esteso anche ai gatti, la sterilizzazione obbligatoria per tutti i randagi e l’obbligo di emanare il Regolamento applicativo della nuova legge». L’evento, organizzato da Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Lav ed Enpa e patrocinato dal Comune di Pescara, vedrà la partecipazione di Rosalba Matassa del Ministero della Salute; Roberto Marchesini, filosofo, etologo, zooantropologo, fondatore di Siua (Scuola Interazione Uomo Animale); Enrico Moriconi, Medico Veterinario fondatore di Avda (Associazione Veterinari per i Diritti Animali); Carla Campanaro, Avvocato del foro di Roma, responsabile dell’Ufficio legale Lav; Ilaria Innocenti, Responsabile nazionale del Settore Cani e Gatti Lav; Michele Pezone, Responsabile Diritti Animali Lndc; Giuseppe Bucciarelli, Responsabile Servizio Veterinario Regionale; Nazario Pagano, Presidente del Consiglio Regionale. Interverranno anche rappresentanti Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane ed Enpa. L’ingresso è libero.