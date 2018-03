INCIDENTI STRADALI: UN MORTO E DUE FERITI A ROCCARASO

ROCCARASO. Una persona è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla ss 17 nei pressi di Roccaraso. La strada è al momento chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Nell'incidente sono rimaste coinvolte un'autovettura e un furgone. Sul posto sono arrivati, oltre agli operatori del 118, le squadre dell'Anas, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi del caso, al fine di ripristinare al più presto la circolazione.

Si chiamava Emilio Dell'Orso e aveva 66 anni l'uomo rimasto vittima di un incidente stradale sulla ss 17 tra Rivisondoli (L'Aquila) e Roccaraso. Con lui viaggiava la moglie che si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove è stata trasportata con l'elisoccorso. L'incidente è avvenuto tra un furgone Fiat Scudo di proprietà della vittima e guidato dallo stesso, e una Renault Koleos, guidata da un 46enne di Castel di Sangro (L'Aquila) che è stato ricoverato all'ospedale di Sulmona. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri di Castel di Sangro che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi, ma dalle prime risultanze sembrerebbe che il furgone viaggiasse in direzione Castel di Sangro, e la Renault verso Sulmona; per cause ancora in via di accertamento si sarebbero scontrate in un frontale che ha interessato la parte sinistra di entrambe le vetture. La salma della vittima è stata trasportata nell'obitorio di Sulmona ed è a disposizione della magistratura.