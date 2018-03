SCOPRONO LADRO E LO CHIUDONO IN AUTO, UN ARRESTO A PESCARA

Trovano nella loro automobile un ladro che cerca di rubare l'autoradio e lo bloccano nell'abitacolo fino all'arrivo della polizia. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, in via Boccaccio, a Pescara. In manette, per il reato di furto aggravato, è finito un 22enne del posto. Una donna e il suo compagno avevano parcheggiato l'automobile sotto casa per pochi minuti, quando, tornando verso il veicolo, hanno notato il 22enne che, con un cacciavite, stava smontando l'autoradio, danneggiando la plancia del cruscotto. Il giovane si era impossessato anche di un telefono cellulare trovato nella macchina. Lanciato l'allarme al 113, sul posto sono arrivati gli uomini della squadra Volante della Questura, che hanno arrestato il 22enne.