LITE TRA AUTOMOBILISTI, ZAPPA DA TARTUFI SFONDA PARABREZZA

L'AQUILA. Lite in strada all'Aquila finisce con un'aggressione a colpi di zappa da tartufi. E' accaduto sabato nei pressi delle palazzine del progetto C.a.s.e. nella frazione di Sassa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile, durante il diverbio tra due automobilisti uno dei due è sceso dal suo mezzo per picchiare l'altro che, per paura, si è chiuso dentro.

A quel punto l'aggressore è andato a prendere nella sua auto una zappetta per tartufi e l'ha usata per sfondare il parabrezza. L'uomo è andato in pronto soccorso dove ha avuto dieci giorni di prognosi. Gli agenti coordinati dal dirigente Maurilio Grasso stanno cercando l'aggressore.