INCIDENTI LAVORO: MANO IN PRESSA PER OPERAIO SANGROMECCANICA

LANCIANO. Incidente sul lavoro a Fossacesia (Chieti), dove un operaio cinquantenne dell'azienda 'Sangromeccanica' è rimasto ferito in modo grave dopo essere rimasto imbrigliato con una mano e parte di un braccio in una pressa. L'incidente è avvenuto in località Saletti. I primi soccorsi sono stati attivati dai colleghi di lavoro poi i sanitari del 118 hanno deciso l'immediato trasferimento del ferito in elicottero all'ospedale di Chieti, dove è stato ricoverato al momento in prognosi riservata. Sull'infortunio di lavoro indagano i carabinieri di Fossacesia.