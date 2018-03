BABY-SITTER DENUNCIATA : ACCUDIVA I BAMBINI E RUBAVA ORO

CRONACA. TERAMO. E' accaduto ad una famiglia di Teramo che, per necessità lavorative, aveva assunto una baby-sitter per accudire il figlio. Un giorno, però, la madre ha scoperto che dal cassetto dove era solita riporre i propri ori mancavano quattro bracciali ed una catenina. Nonostante la ricerca in tutta casa, dei gioielli non vi era traccia. La mancanza di segni di effrazione e, soprattutto, la presenza di altro oro ancora nel cassetto hanno ben presto fatto convergere i sospetti sull'unica persona al di fuori del nucleo familiare che poteva disporre di tempo e modi per rubare. Messa alle strette la baby sitter ha ammesso la propria responsabilità, aggiungendo di essersi disfatta di quanto sottratto presso un compro oro. La proprietaria si è così recata nell'esercizio indicato, riscontrando che i beni erano stati effettivamente stati venduti.

Gli accertamenti della Questura hanno poi consentito di verificare che la vendita, regolarmente registrata, come previsto dalla normativa di settore, era stata fatta dalla baby-sitter. Non è stato però possibile rientrarne in possesso perché già ceduta per la fusione il giorno prima, dopo dodici giorni di giacenza.

D.B.V. venticinquenne teramana, è stata quindi denunciata per furto.