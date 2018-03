AQ-AMATRICE; CHIODI: 10 KM DI SUPERSTRADA IN APPALTO NEI PROSSIMI MESI

VIABILITA’. ABRUZZO.- Oltre 10 km di superstrada suddivisi in due lotti da 6.5 e 3.8 km, di cui uno in galleria, che contribuiranno a migliorare la viabilità tra Montereale e Cagnano Amiterno lungo la direttrice L'Aquila-Amatrice. Sono questi i numeri di una grande opera, che costerà 105 milioni, che andrà in appalto nei prossimi mesi e per la quale saranno aperti i cantieri presumibilmente entro i primi mesi del prossimo anno. E' questa la previsione che è stata fatta questa mattina dal presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi