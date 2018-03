A FUOCO CUCINA IN APPARTAMENTO A PENNE, NESSUN FERITO

PENNE. La cucina di un appartamento situato a Penne (Pescara), in contrada Nortoli, e' andata a fuoco nella notte. Il rogo e' stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, intervenuti con due squadre per un totale di 10 unita' e due mezzi. Hanno circoscritto l'incendio alla cucina, poi dichiarata inagibile, evitando che le fiamme si propagassero ai locali adiacenti. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della locale stazione di Penne, coordinati da Pasquale Columbaro, e quelli del Radiomobile. I proprietari dell'alloggio, marito e moglie, si sono messi in salvo da soli.