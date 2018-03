AEROPORTI: NEBBIA A BARI,3 VOLI IN ARRIVO DIROTTATI A PESCARA

PESCARA. A causa della nebbia, tre collegamenti Ryanair da Bologna, Bergamo e Pisa, in arrivo a Bari sono stati dirottati a Pescara. Sono invece partiti in ritardo, sempre dall'aeroporto di Bari-Palese, i voli Alitalia diretti a Milano-Linate e Roma-Fiumicino. In ritardo anche il volo Ryanair per Roma-Ciampino. Tutti gli aggiornamenti sulle modifiche degli operativi di volo sono segnalati nella finestra "real time", degli arrivi e partenze, del sito di Aeroporti di Puglia.