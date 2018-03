LA NAZIONALE DI CICLISMO PARALIMPICO IN ABRUZZO

ABRUZZO. La Nazionale di ciclismo paralimpico sarà in Abruzzo, e in particolare a Francavilla al Mare (Ch), dal 17 al 21 marzo prossimi. Il ritiro a Francavilla è stato organizzato da Pierpaolo Addesi, di Torrevecchia Teatina, campione italiano di paraciclismo, insieme al Bike Inside Team e con il patrocinio della Regione Abruzzo.

«L'arrivo del gruppo - spiega Addesi - è previsto per lunedì prossimo. Sfrutteremo questi 5 giorni per iniziare la preparazione stagionale: l'idea è di allenarci approfittando del clima mite della nostra zona. Ho voluto fortemente questo ritiro - aggiunge Addesi - e ho lavorato molto per riuscire ad organizzarlo: per me è motivo di orgoglio ospitare amici con cui da lungo tempo condivido la stessa passione».

Tra l'altro Addesi, nel 2014, festeggia il decimo anno in maglia azzurra.

«Così - dichiara - mi sono voluto fare un regalo».

Il 18 marzo, alle 17, presso l'Hotel Corallo, in Viale Alcione a Francavilla, è prevista una conferenza stampa con tutta la Nazionale