SCHIAZZA (IDV): «ABOLIRE LA RIFORMA FORNERO»

ABRUZZO. «Il comparto lavorativo è indubbiamente quello che, più di ogni altro, ha risentito negativamente negli ultimi anni a causa della cura shock della legge Fornero che ha visto cambiare radicalmente l’orizzonte in termini di sfera occupazionale, diritto al lavoro e di ammortizzatori sociali. Per questa ragione oggi abbiamo storicamente presentato in Cassazione un disegno di legge per chiederne l’abrogazione».

Lo afferma Simonetta Schiazza Responsabile Donne IDV Abruzzo presente oggi a Roma insieme al segretario nazionale Ignazio Messina .

Per Italia dei Valori – conclude la Schiazza- abolire la riforma Fornero, vuol dire scegliere il lavoro.