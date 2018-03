STALKING: INFASTIDISCE EX MOGLIE NONOSTANTE DIVIETO,ARRESTATO

PESCARA. Nonostante il divieto di avvicinamento, un 55enne di Pescara continua ad infastidire la ex moglie e si presenta sul luogo di lavoro della donna: per questo è è stato arrestato dagli uomini della Squadra Volante della Questura con l'accusa di stalking. Il divieto di avvicinamento, emesso ad aprile dello scorso anno dal gip del Tribunale di Pescara, è stato più volte disatteso dall'uomo, che ha continuato ad infastidire l'ex con i suoi comportamenti persecutori. Il 55enne è stato accompagnato in casa della sorella, con l'obbligo di non allontanarsi, in attesa della direttissima.