INCIDENTI LAVORO: OPERAIO CADE DA IMPALCATURA A ORTONA

ORTONA. Incidente sul lavoro, nel tardo pomeriggio di ieri, a Ortona, dove un uomo è precipitato da un'impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori. L'episodio è avvenuto in pieno centro, in via Plebiscito. Il ferito, secondo prime informazioni mediche, non sarebbe in pericolo di vita. L'allarme alla sala operativa del 118 di Chieti è stato dato da alcune persone presenti. Dopo le prime cure, sul posto, l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale "Spirito Santo" di Pescara per un trauma cranico.