PONTE DEL QUARTIERE DEI FIORI: «IN BALLO LA SICUREZZA DI UN QUARTIERE»

CRONACA. PINETO. Si è da poco concluso l’iter burocratico che dovrebbe quanto prima portare al ripristino della viabilità sul ponte del Quartiere dei Fiori chiuso ormai da oltre 3 mesi, a seguito dell’alluvione che lo scorso dicembre ha colpito gran parte del territorio pinetese.

Nonostante le varie difficoltà del caso, l’attuale commissario prefettizio del Comune di Pineto Piepaolo Pigliacelli ha dato mandato agli uffici competenti di reperire i fondi necessari per avviare i lavori di ripristino della viabilità. Al momento, però, non si conoscono ancora né l’importo esatto né la tempistica dei lavori. Lavori che si pensa possano prendere il via nel corso delle prossime settimane. «Confidiamo nell’impegno preso e nel buon lavoro fin qui svolto dal commissario Pierpaolo Pigliacelli», dichiara Danilo Spezialetti, tra i promotori della raccolta firme per il ripristino della viabilità sul ponte, che conclude: «E’ in ballo la sicurezza di un intero quartiere e non solo. Non ci resta che attendere fiduciosi».