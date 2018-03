DROGA: PACCO SOSPETTO IN VALIGIA, CONSEGNATA A VIGILI URBANI

PESCARA. Una valigia, al cui interno è stato trovato un pacco con circa due chili di una sostanza che potrebbe essere droga, e' stata consegnata oggi al comando della polizia municipale di Pescara. La valigia era sul pullman che si sposta sulla tratta Roma - Pescara. Il pacco, confezionato sotto vuoto, e' stato sottoposto ad accertamenti a Chieti, in laboratorio, per capire se contenga effettivamente droga. Nel frattempo sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale per risalire al proprietario della valigia che potrebbe essere stata abbandonata per errore o scambiata con un'altra, anche se al momento si tratta solo di ipotesi. Chi l'ha recuperata ha deciso di consegnarla alla municipale ma al momento non vengono forniti altri dettagli. A coordinare le indagini il sostituto procuratore Paolo Pompa.