FURTI ALLE IMPRESE: A L'AQUILA FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DI TELECAMERE

L’AQUILA. La Camera di commercio dell'Aquila ha pubblicato un bando per contribuire all'acquisto e all'installazione di sistemi di videoallarme e viodeosorveglianza da parte delle piccole e micro imprese della provincia. L'iniziativa segue una prima sperimentazione avviata con successo, lo scorso anno, dall'ente camerale.

Le domande per l'accesso ai finanziamenti, a fondo perduto, possono essere presentate dalle micro e piccole imprese, fatta eccezione per quelle agricole, dal 17 marzo al 18 aprile 2014, alla Camera di commercio dell'Aquila, via dell' Industria 1, nucleo industriale di Bazzano, 67100- L'Aquila. Possono presentare istanza di finanziamento le aziende iscritte al Registro delle imprese dell'Aquila, in regola con il pagamento del diritto annuale, che non abbiano protesti cambiari, né procedure concorsuali o di liquidazione volontaria in corso, né pendenze con gli enti previdenziali. Entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda di ammissibilità al contributo, le imprese beneficiarie dovranno trasmettere alla Camera di commercio il modello di erogazione del contributo.