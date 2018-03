PUGLIESE RUBA AUTO A PESCARA, INSEGUITO E BLOCCATO SU A/14

TERMOLI. Un 38enne della provincia di Foggia ruba una Lancia Musa a Pescara, ma durante il ritorno verso casa, sull'A/14, viene intercettato dalla Polizia autostradale di Vasto-sud (Chieti); inseguito fino al casello di Termoli il malvivente decide alla fine di abbandonare l'auto per darsi alla fuga. L'episodio è accaduto in nottata nel tratto molisano dell'autostrada. La Polstrada ha recuperato l'autovettura, restituendola al legittimo proprietario, mentre il ladro è stato denunciato per furto aggravato.