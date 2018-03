FURTI: RAID NOTTURNO NELLE VILLE DELLA MARSICA

AVEZZANO. Una decina di interventi da parte di polizia e carabinieri è stata registrata nelle ultime 48 ore a seguito di furti e incursioni in varie località della Marsica. Colpi, con modalità del tutto simili, tra finestre e portoni forzati mentre gli inquilini sono fuori casa, sono stati registrati nella periferia di Avezzano, a Celano, Magliano, Trasacco e Collelongo, tutte località in provincia dell'Aquila. Nel capoluogo marsicano si è verificato il furto più consistente: è stata colpita la zona del Cuello dove sono stati portati via oro, gioielli, oltre a denaro contante. A Capistrello (L'Aquila) sono stati rubati anche dei generi alimentari surgelati.