COTIR VASTO: DIPENDENTI IN CASSA INTEGRAZIONE FINO A GIUGNO

VASTO. Cassa integrazione in deroga per i 30 dipendenti del CO.T.IR di Vasto fino al 14 giugno prossimo. «L'accordo e' stato firmato questa mattina», annuncia l'assessore al lavoro della Provincia di Chieti, Paolo Sisti. I dipendenti - un quadro, 25 impiegati e 4 operai - saranno posti in cassa integrazione a sospensione dell'orario di lavoro a zero ore, «con il criterio della rotazione dei lavoratori aventi mansioni fungibili», spiega Sisti. L' accordo interessera' un periodo di tre mesi, dal 17 marzo al 14 giugno di quest'anno. «L'incontro si e' svolto in un clima di condivisione della necessita' del ricorso all'ammortizzatore sociale richiesto, pur nel comune auspicio di un pronto intervento economico della Regione per alleviare la situazione di estremo disagio dei dipendenti, che non riscuotono lo stipendio da ben 13 mesi», ha sottolineato l'assessore Paolo Sisti.