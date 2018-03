COLONIE FORMICHE IN SCUOLA INFANZIA, DUE GIORNI DI CHIUSURA

TERAMO, 10 MAR - Colonie di formiche hanno invaso la scuola dell'infanzia "L'Aquilone" di Via del Tiro a Teramo, così il Comune, in via cautelativa, ne dispone la chiusura per disinfestazione domani e dopodomani, 11 e 12 marzo. La presenza degli insetti, ed il conseguente pericolo di contatto con operatori della scuola e bambini, è stata verificata durante un sopralluogo.