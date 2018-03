GUIDA UBRIACO E CAPPOTTA, DENUNCIATO E PATENTE RITIRATA

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA. Alla guida della sua auto, un'Alfa 147, era completamente ubriaco. Offuscato dai fumi dell'alcol, ha perso il controllo della vettura in via Verdi a Sant'Egidio alla Vibrata andando a sbattere contro un'auto in sosta per poi cappottare. Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, i medici gli hanno riscontrato un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti di legge. Per J.C., 26 anni di Sant'Egidio alla Vibrata,e' scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la patente gli e' stata ritirata.