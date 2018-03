INCENDI: A FUOCO IL FURGONE DI UN PANINARO A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Un furgone Fiat Ducato e' andato a fuoco nella notte, verosimilmente per un corto circuito, in piazza Duca degli Abruzzi, a Pescara. Il mezzo e' utilizzato per la preparazione e la vendita di panini. E' accaduto verso le 2 e le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore del mezzo, raggiungendo anche una Saxo che era parcheggiata a pochi passi. Sono stati i vigili del fuoco a spegnere l'incendio, che non hanno riscontrato tracce o elementi utili a far ritenere il rogo doloso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, coordinati dal capitano Claudio Scarponi, che si occupano del caso. Nel Ducato c'erano una bombola del gas, cinque litri di benzina e il gruppo elettrogeno, che non sono stati raggiunti dalle fiamme. Il furgone e' di un commerciante di nazionalità romena.

