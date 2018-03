SI ARRAMPICA SU ALBERO E CADE, FERITO BIMBO DI 6 ANNI

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO. Un bambino di sei anni è ricoverato all'ospedale di Teramo per le lesioni riportate dopo essere caduto da un albero su cui si era arrampicato per gioco, a Castiglione Messer Raimondo. I medici lo stanno tenendo sotto osservazione per un politrauma, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente, per il trasporto in ospedale, è arrivato dall'Aquila l'elicottero del 118.