INCIDENTI STRADALI: CINQUE FERITI ALL'ALBA A PENNE

PESCARA. Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada provinciale tra Penne a Collecorvino. L'auto su cui cinque giovani tornavano a Penne si è ribaltata dopo essere andata a schiantarsi contro un albero. Il più grave dei cinque un 22enne rimasto incastrato nel veicolo. Cosciente, il giovane è stato soccorso anche con l'ausilio dei vigili del fuoco e trasportato all'ospedale di Pescara con trauma-cranico facciale e toracico. Ferite lievi per gli altri quattro occupanti dell'auto, tutti fra i 20 e 23 anni, medicati all'ospedale di Penne. I rilievi per capire le cause dell'incidente sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Penne.