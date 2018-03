CICLISTA INVESTITO A PESCARA: E’ GRAVE

PESCARA. Un uomo di 74 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, in mattinata, mentre in bicicletta percorreva il lungomare di Pescara. L'uomo era in compagnia di un altro ciclista, anche lui coinvolto nell'impatto, ma senza conseguenze.

Stando a una prima ricostruzione, i due procedevano lungo la riviera Nord, in direzione Montesilvano, quando, per motivi in corso di accertamento, sono stati urtati da un veicolo che viaggiava nella stessa direzione. Nell'impatto sono caduti entrambi. L'incidente è avvenuto all'altezza del cantiere per i lavori di rifacimento della riviera. Sul posto i sanitari del 118. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto è al lavoro la Polizia municipale di Pescara, agli ordini del comandante Carlo Maggitti. Il 74enne è tenuto sotto osservazione per un politrauma con trauma cranico commotivo.