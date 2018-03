INCIDENTI STRADALI: MORTO MEDICO LARINO FERITO IERI LUNGO A14

LANCIANO. Morto nella notte, nell'ospedale di Pescara dove era stato ricoverato in gravi condizioni, Franco Maria Chimisso, 64 anni, un medico originario di Popoli e residente a Larino rimasto coinvolto, ieri, in un incidente lungo l'autostrada A14, in direzione Sud, in territorio di Fossacesia (Chieti). Alla guida di una Volkswagen Bora, il professionista aveva perso il controllo del mezzo finendo contro un attenuatore d'urto in cemento armato. L'uomo era stato portato in elisoccorso nel nosocomio pescarese. Il procuratore di Lanciano, Francesco Menditto, ha già disposto la riconsegna della salma ai famigliari.