ORTUCCHIO. DUE PERSONE ARRESTATE PER DROGA

ORTUCCHIO. Un cittadino marocchino e un’italiana in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di B.A. 30enne, extracomunitario di origine marocchina e di I.M. 42enne, tratti in arresto dai militari delle Stazioni Carabinieri di San Benedetto e Ortucchio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio, insospettiti dai due, a bordo della loro autovettura, hanno deciso di procedere al controllo, rinvenendo, nel corso della perquisizione personale e veicolare 12 dosi di cocaina confezionate in ampolline di cellophane e del denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Ammanettati e condotti in Caserma venivano dichiarati in stato d’arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.