RAPINE: COLPO IN BANCA A PESCARA, BANDITI IN FUGA

PESCARA. Rapina in banca, questa mattina, a Pescara. Due uomini a volto scoperto, con degli occhiali da sole, sono entrati nei locali della Carim, in viale Marconi, e sono riusciti a prelevare e farsi consegnare il denaro presente nei cassetti, non ancora quantificato dall'istituto di credito. Sono stati notati mentre si allontanavano a bordo di una Bmw di colore scuro sulla quale, forse, c'era un terzo complice. I rapinatori sarebbero italiani. Maggiori dettagli potrebbero emergere dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere. Indagano i carabinieri, coordinati dal capitano Claudio Scarponi.