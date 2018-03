RAGGIRANO 88ENNE E GLI RUBANO 1.000 EURO, DENUNCIATI TRE ZINGARI

TORTORETO. I carabinieri della stazione di Tortoreto hanno denunciato tre zingari per concorso in furto aggravato. Si tratta di due donne (G.D.R. 53 anni, L.G., 45 e di un uomo, D.G., 29), residenti a Mosciano Sant'Angelo. I tre si erano presentati in casa di un anziano di 88 anni con la scusa di voler affittare un appartamento al mare. Mentre due di loro intrattenevano il pensionato discutendo del prezzo dell'affitto, l'altro rom ha rovistato nella camera da letto dell'anziano sottraendo dal como' mille euro in contanti. Con una scusa, i tre se sono andati. Poco dopo l'anziano si e' accorto del furto ed ha chiamato i carabinieri i quali, grazie alla descrizione somatica, hanno individuato i tre rom denunciandoli. Del denaro, pero', nessuna traccia.