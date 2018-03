IL TRENO VERDE ARRIVA A PESCARA

AMBIENTE. PESCARA. Città più smart, sostenibili, a misura di cittadino, ma soprattutto libere dallo smog. È la sfida che lancia il Treno Verde 2014, la campagna di Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dedicata al rilevamento dell’inquinamento atmosferico e acustico e pensata per informare, sensibilizzare e promuovere tra i cittadini le buone pratiche per una mobilità sostenibile e per l’abbattimento delle polveri inquinanti. Il Treno Verde sarà a Pescara da sabato 8 a martedì 11 marzo 2014. Le sue carrozze sono allestite con una mostra interattiva per grandi e piccoli visitatori: un percorso verso città più smart, sostenibili, a misura di cittadino e soprattutto libere dallo smog. La mostra è visitabile presso la stazione di Pescara Centrale da sabato a martedì dalle 8,30 alle 13,30 per le scolaresche che si saranno prenotate, e dalle 16,00 alle 19,00 per il pubblico. Domenica 9 marzo la mostra è visitabile dalle 10,00 alle 13,00. L’ingresso è gratuito.