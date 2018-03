AVEZZANO, 'TUTELA DA BANCHE ED EQUITALIA': CONVEGNO DI CONFEDERCONTRIBUENTI

AVEZZANO. "Tutela da banche ed Equitalia e danno da debito ingiusto e patologie": è questo il tema del convegno organizzato da Confedercontribuenti e che si terrà l'8 marzo, dalle 10 alle 12, ad Avezzano, presso l'auditorium del Centro servizi culturali. Sarà l'occasione per presentare l'associazione di tutela dei consumatori e delle imprese e per illustrare le ultime azioni intraprese. Moderatore dell'incontro sarà l'avvocato Gabriele Catarinacci, del Foro di Avezzano, che si occuperà della presentazione e di una breve introduzione degli argomenti trattati, con brevi accenni sulle criticità bancarie e metodi di risoluzione. Ad aprire i lavori Mariagrazia Piccinini, avvocato del Foro di Lanciano e responsabile della regione Abruzzo dell'associazione Confedercontribuenti, che presenterà l'associazione e i parlerà dei suoi obiettivi e farà una breve presentazione dei casi più importanti trattati. Inoltre presenterà la sede di Avezzano. Interverranno poi Giuseppe Alonzi, un cittadino che racconterà la sua personale esperienza e il conseguente disagio; Giuseppe Tosoni, ragioniere dello Studio Tosoni & Partners, che farà una breve illustrazione delle cosiddette "Criticità bancarie e metodi di risoluzione e di gestione del debito"; Salvatore Spampinato, commercialista con studio in Milano, che si soffermerà su "Equitalia e contenzioso fiscale"; Antonio Vento, docente dell'Università "La Sapienza" di Roma, criminologo, psichiatra, e presidente nazionale dell'Osservatorio Mobbing: illustrerà le patologie collegate a criticità bancarie.

Trarrà le conclusioni e chiuderà l'incontro Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale dell'associazione Confedercontribuenti.