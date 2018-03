LEGALITA': DON LUIGI MEROLA INCONTRA STUDENTI PESCARA

PESCARA. "La linea della palma: democrazia, liberta', diritti": e' il tema dell'incontro che vedra' protagonista domani don Luigi Merola, giovane sacerdote di Napoli gia' parroco del quartiere Forcella, da sempre impegnato nella battaglia per la legalita' e contro la criminalita' organizzata. L'incontro, riservato agli studenti, si terra' alle 10.15 nell'aula magna del liceo "Leonardo da Vinci" di Pescara, ed e' promosso dall'associazione "Il pane e le rose", che domani sara' rappresentata da Stefano Di Giovanni, Piero Giampietro e Antonio Iaccarino, con la partecipazione dell'associazione "Leggiamo una storia". Il tema dell'iniziativa riprende un passaggio de "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia sulla cosiddetta "linea della palma": "E sale come l'ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffe' forte, degli scandali: su su per l'Italia, ed e' gia' oltre Roma".