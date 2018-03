MONTESILVANO, CLUB FORZA ITALIA CANDIDANO ALFREDO CACCAMO

POLITICA. MONTESILVANO. Durante la riunione avvenuta nei giorni scorsi tra i club Forza Silvio di Montesilvano, i presidenti e membri dei suddetti Club hanno discusso sulla situazione dalla citta. Si è deciso di proporre come sindaco di Montesilvano in accordo con i tre Club ufficiali Forza Silvio (“La Giovane Italia” presidente Gustavo Baldacci, “Montesilvano Futura” presidente Claudio Esposito), il signor Alfredo Caccamo presidente a sua volta del Club Forza Silvio “La Rosa Dei Venti”; «Caccamo», si legge in una nota, «è un uomo di grande esperienza, rimasto fedele con costante entusiasmo al partito “Forza Italia”, è sempre stato attento alle problematiche e esigenze dei cittadini di Montesilvano con grande rettitudine e serietà. Questo dei Club è il fiorire del cambiamento del fare politica e di gestire l’amministrazione».