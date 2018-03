INCIDENTI: AUTO TRAVOLGE E UCCIDE ANZIANO DAVANTI BAR A ROMA

ROMA. Incidente mortale a Roma: un uomo di 84 anni e' stato travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava seduto ad un tavolino del bar in via della stazione Ottavia. La donna alla guida dell'auto, di 50 anni, originaria dell'Aquila, e' in stato di shock ed e' ricoverata all'ospedale San Filippo Neri anche se nell'impatto e' rimasta illesa. La donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed e' finita con la sua Mazda contro il chiosco del bar, uccidendo l'anziano cliente.