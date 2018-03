ROTTURA DI UNA CONDOTTA DELL’ACQUA, TRAFFICO RALLENTATO A VIALE CORRADO IV

L'AQUILA. A causa di una copiosa perdita di acqua – probabilmente a causa di una rottura delle tubature – si stanno verificando dei forti rallentamenti al traffico lungo via Piccinini, all’altezza dell’ingresso al mercato ambulante. Lo ha reso noto il Comando di Polizia municipale. L’acqua sta invadendo anche viale Corrado IV, alla confluenza con via Piccinini, e anche lì la circolazione si sta rivelando difficoltosa.

La Polizia municipale consiglia agli automobilisti che percorrono via Paolucci di evitare di percorrere in discesa via Piccinini e di uscire dalla città proseguendo per via Amiternum. Allo stesso modo, per entrare in città da dalla statale 17 o dalla statale 80, di svoltare verso Pile.