GIUSTIZIA: MINISTERO, SU GIUDICI DI PACE PROSSIMO DECRETO

GIUSTIZIA. ROMA. Un prossimo decreto ministeriale farà luce sulle sedi dei giudici di pace che continueranno ad operare sul territorio nazionale. E' quanto precisa un comunicato del ministero della Giustizia. «In merito a interpretazioni non corrette - si legge in una nota - ed all'elenco delle sedi degli uffici dei giudici di pace che continueranno ad operare sul territorio in esso contenuto, l'Ufficio stampa del Ministero della giustizia precisa quanto segue. Il malinteso è nato dall'inclusione nel decreto legislativo in questione di un elenco relativo ad uffici del giudice di pace soppressi: il suddetto elenco non poteva e non doveva tener conto delle numerose istanze prodotte dagli Enti locali interessati al mantenimento, a proprie spese, dell'ufficio giudiziario. Si conferma, pertanto -conclude la nota- che l'esito delle domande presentate dai Comuni interessati sarà stabilito esclusivamente con il decreto ministeriale previsto dall'art. 3, co. 3 del decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012, di prossima emanazione»