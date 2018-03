AVVOCATESSA DI TAGLIACOZZO DIVENTERA’ CAVALIERE DELLA REPUBBLICA

ROMA. Giorgio Napolitano la nominera' 'Cavaliere della Repubblica' per il suo impegno nella lotta alla violenza sulle donne. L'avvocato penalista Irma Conti salira' l'8 marzo prossimo al Quirinale, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per ricevere dal Capo dello Stato l'Onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica. Un titolo che Irma Conti, 41enne abruzzese di Tagliacozzo, ha saputo guadagnarsi sul campo, frequentando tutti i giorni le aule di tribunale e presiedendo la sezione romana dell'Associazione Donne Giuriste Italia che si batte, sia sotto il profilo giuridico che quello sociale, per prevenire ogni forma di violenza e valorizzare la figura della donna.