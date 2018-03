LANCIANOFIERA: PROVINCIA CHIETI APPROVA CONTRIBUTO DA 100MILA EURO

LANCIANO. La Provincia di Chieti ha approvato un contributo straordinario di 100mila euro a sostegno delle attivita' del polo fieristico regionale abruzzese, il Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano. Lo annuncia in una nota il presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio. «E' stata una scelta difficile per il nostro Ente per via della complessa situazione finanziaria». I soci del consorzio Lancianofiera sono, oltre alla Provincia di Chieti, il Comune di Lanciano, la Bper, la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio di Chieti e il Consorzio Agrario d Abruzzo.