STAZIONE ORNITOLOGICA CAMPO IMPERATORE COMPIE DIECI ANNI

AMBIENTE. L’AQUILA. L’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di L’Aquila del Corpo Forestale dello Stato, ha promosso l’organizzazione di una giornata di studio per illustrare le attività svolte nei primi dieci anni della Stazione Ornitologica d’Alta Quota di Campo Imperatore. L’incontro si svolgerà venerdì 7 marzo a L’Aquila dalle ore 9.00, presso l’aula Magna “Luigi Giugno” del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato.

L’iniziativa vede la partecipazione degli Enti, Amministrazioni ed Associazioni coinvolte a vario titolo nell’attività della Stazione ed aperta anche al panorama degli ornitologi, studiosi, cultori della materia ed appassionati, che operano sul territorio Regionale e Nazionale. «L’incontro», evidenzia l’ingegnere Maurizio Sista - Capo dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di L’Aquila del Corpo Forestale dello Stato, «oltre che a far conoscere le attività scientifiche svolte dall’UTB di L’Aquila attraverso la Stazione Ornitologica di Campo Imperatore, costituisce un’ulteriore occasione per incentivare la conoscenza e la salvaguardia delle specie animali e vegetali tipiche degli ecosistemi d’altitudine del Gran Sasso».