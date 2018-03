PINETO, AL VIA I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE

PINETO. Procede, secondo il cronoprogramma predisposto dallo staff commissariale, la messa in sicurezza del Palazzo Polifunzionale.

Questa mattina, infatti, hanno preso il via i lavori consistenti in una serie d’interventi di adeguamento alle norme antincendio che riguardano, tra le altre cose, la collocazione di nuovi maniglioni antipanico, la creazione di zone filtro e una speciale pavimentazione delle scalinate interne.

Gli interventi, eseguiti dalla società “Alba Restauri” di Atri, si concluderanno – salvo imprevisti - entro la prima decade del prossimo mese di aprile.

Presto la città potrà riavere una struttura di grande rilievo in grado di offrire spazi culturali, sociali ed educativi.