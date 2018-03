CARAMANICO TERME: VUOLE LANCIARSI DAL PONTE MA VIENE SALVATO DAI CARABINIERI

CARAMANICO. L’episodio ha avuto inizio questa mattina quando un cittadino ha avvisato il 112 della presenza di un uomo che si era arrampicato sulla protezione esterna del ponte di Caramanico Terme. Sul posto è immediatamente intervenuto un Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio nel paese che dopo una prima trattativa è riuscito a far desistere l’uomo ed a distrarlo, arrivando ad afferrarlo ed a trarlo in salvo. Ignote le cause che lo l’hanno spinto al compimento del gesto.