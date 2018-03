A FURCI CICERCHIATA DA RECORD, RAGGIUNTI I 42,5 METRI

FURCI. Ci sono voluti 20 chili di farina, 300 uova e 25 chili di miele per preparare e tenere insieme le palline fritte nell'olio in modo da realizzare, per il quarto anno consecutivo, una cicerchiata da record: dopo il 38 metri e 16 centimetri dello scorso anno l'associazione 'La Pitech' e la Pro Loco di Furci si sono superati raggiungendo la lunghezza di 42 metri e 50 centimetri. Per questo carnevale la festa è stata ospitata nella palestra della scuola comunale dove è stato esposto il dolce serpentone per riunire i residenti e promuovere finalità solidali: il ricavato della vendita della cicerchiata servirà a contribuire all'acquisto di un defibrillatore che sarà messo a disposizione dei volontari della Protezione Civile del Comune di Furci e posizionato in municipio per ogni necessità.