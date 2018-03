INCIDENTI SUL LAVORO: BRACCIO AMPUTATO PER OPERAIA AMADORI

TERAMO. Amputazione di un braccio per un'operaia dell'Azienda agroalimentare Amadori di Mosciano Sant'Angelo (Teramo). L'incidente è avvenuto mentre stava lavorando nel reparto impasti al macchinario per triturare le carni avicole. Un primo intervento per fermare l'emorragia è stato eseguito nell'ospedale 'Mazzini' di Teramo. In queste ore il personale dell'emergenza dell'ospedale del capoluogo sta organizzando un trasferimento della paziente, molto probabilmente in un centro specializzato dell'Emilia, per tentare un disperato intervento per un reimpianto del braccio amputato.