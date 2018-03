SEI PELLICOLE GRATUITE PER RACCONTARE LA GUERRA E LA RESISTENZA

PESCARA. Partirà lunedì 3 marzo e proseguirà con cadenza settimanale fino al 12 aprile

la Rassegna cinematografica gratuita organizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo e dalla Fondazione Brigata Maiella.

La rassegna si inserisce tra le numerose manifestazioni in corso di realizzazione per il Settantesimo anniversario della Brigata Maiella. Si svolgerà presso il Cineteatro Massimo di Pescara in doppia proiezione: una mattutina, alle ore 10.30, per consentire la massima partecipazione delle scolaresche, una serale, alle ore 18.00, per favorire la presenza di tutta cittadinanza.

I film sono stati scelti tra le pellicole più significative della storia del cinema italiano, dal simbolo del neorealismo “Paisà”, di Rossellini, ai lavori di Comencini, Lizzani, Orsini Tavani e Chiesa.

Per ricordare il vissuto del nostro territorio mettendolo in collegamento proficuo con gli avvenimenti del più ampio quadro di riferimento nazionale attraverso un linguaggio interessante e coinvolgente per i giovani, le proiezioni mattutine saranno introdotte da riflessioni, reading e commenti sulla storia della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza in Abruzzo.