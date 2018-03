GLI SCOUT D’ABRUZZO INSIEME A SAN GABRIELE

ABRUZZO. Il forum regionale RS Abruzzo è la prima tappa del cammino verso la Route Nazionale RS 2014 che si svolgerà dal 01 al 05 agosto in tutt’Italia.

L’incontro si terrà presso il santuario di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso 1-2 marzo circa 600 tra ragazzi e capi di tutto l’Abruzzo si incontreranno per raccontare e raccontarsi le proprie scelte di coraggio: il coraggio di essere chiesa, di amare, di farsi ultimi, di essere cittadini e di liberare il futuro. Cinque grandi temi sui i quali tutti i giovani RS si confronteranno in Italia per dire la loro attraverso la carta del coraggio (ossia un documento di sintesi che sarà la voce di una parte dell’associazione quella dei giovani e che sarà rivolta a tutti istituzioni comprese).

Nella giornata di domenica ci saranno degli ospiti e testimoni di queste scelte c che aiuteranno i ragazzi a riflettere sugli argomenti, tra i quali S.E.R. mons. Michele Seccia ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino comunemente conosciuto come l’arsenale della pace. Nella serata di sabato don Gigi Verdi della fraternità di Pieve di Romena (AR) animerà una veglia sui temi del coraggio mentre nel pomeriggio i ragazzi si confronteranno anche sull’esempio della figura di San Gabriele dell’addolorata testimoniato dalla presenza di padre Aurelio e dei suoi confratelli. L’Agesci regione Abruzzo sarà ospite presso la struttura dei frati passionisti ai quali va uno speciale ringraziamento soprattutto al superiore padre Natale per la pronta accoglienza e generosità.