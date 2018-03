IL 7 MARZO A PESCARA IL WEEKEND DELLE STARTUP

PESCARA. Sarà Vincenzo Di Nicola, l’abruzzese che ha conquistato Amazon, il testimonial e lo speaker che aprirà la prima edizione dello Startup Weekend che si terrà a Pescara dal 7 al 9 marzo prossimi. Lo Startup Weekend è una maratona di 54 ore lunga un intero fine settimana in cui sviluppatori web, tecnici, designer e startupper si incontreranno per condividere idee, formare gruppi di lavoro, costruire prodotti e lanciare startup innovative. Di Nicola, ingegnere abruzzese di soli 34 anni originario di Sant’Atto (Teramo), aprirà lo Startup Weekend a Pescara raccontando ai giovani la sua esperienza di successo che lo ha portato a vendere al colosso Amazon la sua startup GoPago, specializzata in pagamenti da dispositivi cellulari. Lo Startup Weekend intende attirare talenti in Abruzzo e mettere in luce le potenzialità di giovani entusiasti e capaci da qualunque parte d’Italia: la competizione riguarda in modo particolare i giovani in cerca di opportunità lavorative che intendono mettersi in gioco dal punto di vista imprenditoriale. A partecipare saranno infatti tecnici, creativi e imprenditori del settore digitale o chi ha un’idea nel cassetto e vuole trovare le persone e il supporto necessari per realizzarla.